Двое суток репетиций: закулисье юбилейного шоу SHAMAN в Кремле

SHAMAN двое суток репетировал шоу в Кремле до мелочей

Отработка каждой мелочи, прогон, казалось бы, уже неоднократно отрепетированных песен, видео, свет, звук, выход приглашенных гостей. Саундчек заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, — это неоднократный полноценный прогон концерта.

Съемочная группа 5-tv.ru убедилась в этом лично, побывав за считанные часы до начала юбилейного шоу «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце.

«Мы уже вторые сутки здесь на площадке. Вчера прогон был генеральный. Что-то готово, что-то нет. Сегодня редактировали, и времени ни на что нет. Поэтому самое важное везде и всегда — это процесс. Потому что когда это все закончится, мы будем на расслабоне, мы будем вспоминать, конечно, это все улыбкой», — признался артист.

Каждый момент шоу синхронизируется между всеми службами, чтобы передать основную задумку — исповедь артиста перед аудиторией, включающий в себя разговор на очень важные и даже личные темы.

«Сегодня я покажу SHAMAN таким, которого еще никто никогда не видел, наверное. Вот за это трепет я испытываю определенный. Только разве что за это. Потому что у нас сегодня концерт-исповедь, концерт-конферанс, стендап. Много шуток, много разных интересных фактов биографических», — подчеркивает уже скорее продюсер Ярослав Дронов.

В этой ипостаси артист предстал впервые, и особое волнение в этот день вполне объяснимо. Но оно мгновенно исчезает, когда на репетиции появляется Григорий Лепс. Народный артист России в легкой и шутливой форме мгновенно разряжает обстановку. При этом строгость, четкость и профессионализм никуда не исчезают. Настройка экранов и звука, два прогона и репетиция появления перед зрителями — обязательная часть.

Часть шоу посвящена хейтерам. В этот раз SHAMAN решил лично и аргументированно ответить на набившие уже оскомину вопросы: почему псевдоним на английском, зачем кожаные штаны и микрофон в них, а также о нагнанной публике в зале. А что же с претензией на громкую цифру — «30 лет на сцене»?

«Я с четырех лет на сцене. Именно с этого момента и начался… Концерт называется как? „30 лет на сцене“. Соответственно, с четырех лет на сцене, мне сегодня исполнилось 34 года. Считайте лучше, дорогие», — не без иронии подчеркивает SHAMAN.

А где один юбилей, там уже не за горами и следующий. Отметив день рождения на главной сцене страны в окружении близких и многочисленных поклонников, заслуженный артист России объявил, что в следующем году состоится не менее грандиозный концерт в честь 35-летия.

Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN вышел на балкон к фанатам и спел с ними хит «Душа нараспашку».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX