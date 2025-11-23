Эрдоган призвал Макрона использовать все дипломатические ресурсы по Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

Также главы стран осудили турецко-французские отношения, региональные и глобальные вопросы.

Что Эрдоган сказал Макрону по конфликту на Украине

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Все возможные дипломатические ресурсы необходимо задействовать для мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, прошедшей 23 ноября в ЮАР в ходе саммита G20.

«Эрдоган заявил, что необходимо задействовать все дипломатические ресурсы для завершения военной операции между Украиной и Россией и обеспечения справедливого и прочного мира», — добавили в канцелярия турецкого лидера на странице в соцсети X.

В пресс-службе Эрдогана отметили, что также обсуждались турецко-французские отношения, региональные и глобальные вопросы.

Лидер Турции подчеркнул, что его страна и дальше будет прилагать все усилия, чтобы примирить РФ и Украину на площадке дипломатических переговоров.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что Эрдоган может помочь в урегулировании конфликта на Украине. Американский лидер пояснял, что президент России Владимир Путин с уважением относится к турецкому главе.

