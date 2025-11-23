Эрдоган призвал Макрона использовать все дипломатические ресурсы по Украине

Все возможные дипломатические ресурсы необходимо задействовать для мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, прошедшей 23 ноября в ЮАР в ходе саммита G20.

«Эрдоган заявил, что необходимо задействовать все дипломатические ресурсы для завершения военной операции между Украиной и Россией и обеспечения справедливого и прочного мира», — добавили в канцелярия турецкого лидера на странице в соцсети X.

В пресс-службе Эрдогана отметили, что также обсуждались турецко-французские отношения, региональные и глобальные вопросы.

Лидер Турции подчеркнул, что его страна и дальше будет прилагать все усилия, чтобы примирить РФ и Украину на площадке дипломатических переговоров.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что Эрдоган может помочь в урегулировании конфликта на Украине. Американский лидер пояснял, что президент России Владимир Путин с уважением относится к турецкому главе.

