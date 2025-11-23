Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

Женская сборная России одержала победу над Азербайджаном в финале командного чемпионата мира по шахматам, который проходил в испанском Линаресе.

В стартовом поединке финальной серии россиянки выиграли со счетом 3:1. Во втором матче национальная команда вновь взяла верх — 2,5:1,5. Победу сборной принесли Лея Гарифуллина, игравшая белыми и обыгравшая Аян Аллахвердиеву, а также Катерина Лагно, которая завершила встречу с Говхар Бейдуллаевой вничью. Александра Горячкина сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой, Полина Шувалова — с Гульнарой Маммадовой.

Помимо основных участниц, в составе российской команды на турнире выступали Анна Шухман и Ольга Гиря, которые внесли вклад в общий результат на предварительных этапах соревнований.

Победа в Линаресе стала для женской сборной России третьей в истории турнира. Ранее команда выигрывала командный чемпионат мира в 2017 и 2021 годах. Соревнования 2023 года российские спортсменки пропустили по решению Международной шахматной федерации.

Командный чемпионат мира проводится один раз в два года, и на нынешнем турнире российские шахматистки выходили на партии в нейтральном статусе.

