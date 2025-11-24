«Осознанное положение тела»: как правильное дыхание помогает худеть

Тренер Гуфранова: правильное дыхание улучшает состояние тела и всего организма

Дыхательные практики запускают физиологические механизмы, которые способствуют улучшению осанки, снижению стресса, нормализации сна, а также помогают в поддержании стройности тела и сохранения энергии. Об этом в беседе с Газетой.ру поделилась соосновательница международной сети студий балета и растяжки Ксения Гуфранова.

По словам эксперта, правильное дыхание не помогает в сжигании жира, однако в процессе у человека улучшается функционирование диафрагмы, что усиливает моторику кишечника, кровообращение и осанку.

Также дыхательные практики снижают уровень кортизола (гормон стресса) и нормализуют сон — организм, находясь в спокойном состоянии и получая достаточное количество отдыха, меньше нуждается в дополнительной энергии с помощью еды.

«Однако потеря веса возможна только при дефиците калорий, то есть когда организм расходует больше энергии, чем получает», — отметила эксперт, добавив, что дыхание не способно создать такой дефицит, но помогает сделать тренировки приятнее, а общее самочувствие лучше.

Ксения подчеркнула, что перед началом любых дыхательных практик тело должно находится в правильном положении: прямая, но расслабленная спина, раскрытая грудная клетка и свободное дыхание.

Специалист уточнила, что при неправильном дыхании поднимаются плечи и работают вспомогательные мышцы шеи и спины, что может приводить к зажатости и даже боли. Также зажатая диафрагма может нарушить венозный отток и кровообращение, из-за чего возникает напряжение в пояснице.

Тренер посоветовала три простые дыхательные техники для стройной фигуры и улучшения общего состояния организма.

Первая техника подразумевает дыхание животом с мячом или полотенцем. Следует лечь на живот, поместить под него фитнес-мяч или скрученное полотенце. На вдохе живот должен мягко выталкивать опору, на выдохе —расслабляется вокруг нее.

Вторая техника — дыхание грудной клеткой. Необходимо лечь на живот и поместить мяч под грудину. На вдохе направить воздух вниз, на выдохе — позволить грудной клетке опуститься.

Третья техника — дыхание в заднюю часть бедра с лентой. Следует встать на четвереньки, обернуть ремнем нижние ребра, держа концы в руках. При вдохе нужно почувствовать, как ребра раздвигают ленту назад и в стороны, а на выдохе — сужение грудной клетки.

Эти простые, но эффективные техники дыхания займут не больше десяти минут, при этом со временем заметно улучшится состояние тела.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, существует четыре способа, которые помогут отлично выспаться и улучшить качество сна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX