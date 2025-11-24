Банда учеников начальных классов избила женщину с детьми

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 74 0

Пострадавшие были госпитализированы.

Банда учеников начальных классов избила женщину с детьми

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Банда учеников начальных классов избила женщину с детьми в Чикаго

В южной части Чикаго группа учеников начальных классов напала на мать и двух ее детей, в результате чего пострадавших пришлось госпитализировать. Об этом сообщает KGNS News.

«Жители южной части Чикаго возмущены нападением на мать и двух ее детей возле начальной школы», — говорится в публикации.

Отмечается, что 33-летняя женщина вместе с маленькими сыном и дочерью возвращались домой, когда группа детей погналась за ними возле здания начальной школы. Они начали обзывать семью, высмеивать ее, а затем окружили, повалили женщину на землю и избили.

«Мать и сына так сильно избили, что их доставили в больницу», — передает телеканал.

Местные жители утверждают, что нападение совершила группа учеников младших классов, которая, по их словам, ведет себя подобным образом не впервые.

На следующий день возле школы собрались демонстранты. В соцсетях появились посты с угрозами в адрес учащихся, причастных к избиению.

Представитель совета полицейского округа Джозеф Уильямс заявил, что ответственность за поведение школьников должна нести администрация учебного заведения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Легенду «Спартака» Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище
18:28
План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов
18:25
Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна
18:15
«Мировая мафия!» — Захарова о западных СМИ
18:12
Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть
18:10
США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году