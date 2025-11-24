Блогер Лерчек и ее экс-супруг предстанут перед судом по делу о выводе 250 млн

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Значительные суммы были отправлены за рубеж.

За что Лерчек и ее экс-супруг предстанут перед судом

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Дело блогерши Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) и ее бывшего мужа Артема о финансовых махинациях будет рассмотрено в суде 24 ноября. Как сообщает РИА Новости, по версии следствия, пара могла вывести из России около 250 миллионов рублей. Заседание назначено на 13:00 и пройдет в закрытом режиме, без допуска прессы.

Чекалиным вменяют проведение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов, предположительно, с использованием подложных документов. На данный момент оба фигуранта остаются под домашним арестом.

Ранее стало известно, что Лерчек ожидает четвертого ребенка, несмотря на то что находится под домашним арестом по уголовному делу. Эту информацию изданию Super подтвердили в окружении инфлюенсера.

Мать блогера, Эльвира Феопентова, в разговоре с журналистами подчеркнула, что не собирается обсуждать тему беременности, и попросила не обращаться к ней с подобными вопросами. Пиар-менеджер Чекалиной также отказалась давать какие-либо разъяснения.

О том, что Валерия беременна, РИА Новости сообщил знакомый семьи. К материалам дела, по его словам, добавили медицинскую справку от ее гинеколога.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

