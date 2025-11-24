В Алтайском крае ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Алтайском крае. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

«22 ноября 2025 года на участке железнодорожного перегона станция Алтайская — станция Бийск выявлены два преступника, предпринявшие попытку установки так называемого сбрасывающего устройства на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что при задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление. В итоге были ликвидированы ответным огнем представителями правоохранительных органов.

Диверсанты были местными жителями, которых завербовали через мессенджер представители террористической организации, связанной со спецслужбами Украины. Исполнителям за диверсию обещали денежное вознаграждение.

Злоумышленники заранее подобрали подходящее место и провели разведку.

Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Диверсия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

