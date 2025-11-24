В Алтайском крае ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 367 0

При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Алтайском крае. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

«22 ноября 2025 года на участке железнодорожного перегона станция Алтайская — станция Бийск выявлены два преступника, предпринявшие попытку установки так называемого сбрасывающего устройства на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что при задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление. В итоге были ликвидированы ответным огнем представителями правоохранительных органов.

Диверсанты были местными жителями, которых завербовали через мессенджер представители террористической организации, связанной со спецслужбами Украины. Исполнителям за диверсию обещали денежное вознаграждение.

Злоумышленники заранее подобрали подходящее место и провели разведку.

Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Диверсия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что СБУ давала четкие инструкции пытавшемуся взорвать железнодорожные пути на Кубани террористу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Легенду «Спартака» Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище
18:28
План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов
18:25
Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна
18:15
«Мировая мафия!» — Захарова о западных СМИ
18:12
Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть
18:10
США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году