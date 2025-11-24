«Диалог в рамках ОБСЕ»: глава МИД Швейцарии посетит Москву в начале 2026 года

Глава МИД Швейцарии планирует посетить Москву в начале 2026 года

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис намерен посетить Москву в феврале 2026 года. Об этом сообщило издание Le Temps со ссылкой на заявление главы отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо.

Глава МИД Швейцарии приедет в Россию в качестве представителя своей страны в ОБСЕ.

«Мы намерены дать реальный шанс диалогу в рамках ОБСЕ, поэтому Иньяцио Кассис с самого начала объявил об одновременной поездке в Киев и Москву в 2026 году», — уточнил Бидо.

Кроме России и Украины, дипломат посетит также Грузию.

О том, что подробный визит планируется в 57 стран, входящих в организацию, сообщили еще в конце сентября на встрече министров в Вене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Финляндии Элиной Валтоне. Причиной стало участие дипломата в митинги в Тбилиси.

