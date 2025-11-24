Актриса из «Кабачка «13 стульев» Шарыкина скончалась на 86-м году жизни

Дарья Бруданова
Она многие годы служила в Театре сатиры в Москве.

Умерла актриса Валентина Шарыкина

Фото: www.globallookpress.com/Natalya Loginova

Умерла актриса Валентина Шарыкина

Заслуженная артистка России Валентина Шарыкина умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Театра сатиры, где актриса служила долгие годы.

Валентина Шарыкина ушла из жизни в воскресенье, 23 ноября. Причина ее смерти не уточняется.

«Это печальное событие для всего коллектива Театра сатиры. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валентину Дмитриевну», — говорится в посте.

Валентина Шарыкина родилась в Киеве 25 февраля 1940 года. Она посвятила всю свою жизнь театру, к труппе которого присоединилась в далеком 1962-м сразу после окончания Щукинского училища. Коллеги и близкие друзья Шарыкиной отмечают: она была невероятно добрым и отзывчивым человеком.

Наибольшую популярность актрисе принесла роль официантки пани Зоси в телевизионном проекте «Кабачок «13 стульев». Кроме того, Валентина Шарыкина снималась в таких культовых сериалах, как «Воронины» и «Счастливы вместе».

