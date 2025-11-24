Суд признал незаконным распоряжение о согласовании перепланировки в ЖК Wine Housе

Решение может быть обжаловано в течение месяца.
Суд отменил согласование перепланировки в ЖК Wine Housе из-за подделки подписей
Мещанский суд признал незаконным распоряжение Мосжилинспекции о согласовании перепланировки в ЖК Wine House. Оно было вынесено на основе фальшивых документов. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Дело получило резонанс после выявления массовых нарушений: по словам жильцов, для согласования пристройки к многоэтажке на Садовнической улице были подделаны более 70 подписей собственников.
Собственница Надежда Домокурова, которая, согласно официальным данным, никогда не работала, но приобрела квартиру стоимостью свыше 200 миллионов рублей и получила разрешение на возведение веранды под видом «перепланировки».
Управляющая компания «Стейт сервис» во главе с Сергеем Юдиным и застройщик «Галс-Девелопмент» ранее уже становились участниками долгих судебных разбирательств.
Предыдущая компания Юдина, «Стейт ЛТД», управляла другим комплексом «Галса» — «Литератором», где собственники судятся уже восемь лет.
Жильцы Wine House требуют сноса незаконной пристройки, угрожающей безопасности здания.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Госдуме разработали меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной».
