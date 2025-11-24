«Сильно тошнит»: Лерчек подтвердила свою беременность

Блогер Лерчек подтвердила свою беременность

Блогер Валерия Чекалина, больше известная как Лерчек, приехала на очередное заседание суда с отцом своего будущего ребенка. Информацию о беременности она подтвердила корреспонденту 5-tv.ru.

Новым избранником Чекалиной стал 37-летний аргентинец, тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Он сопровождал интернет-знаменитость на слушание. Блогер призналась, что из-за своего интересного положения ее укачало в машине и она плохо себя чувствует.

Знаменитость уточнила, что со своим бывшим супругом Артемом Чекалиным она не общается.

«Я с супругом не общаюсь. Чему очень рада», — заявила блогер.

Давать комментарии по поводу уголовного дела о незаконном выводе за пределы России 250 миллионов рублей Валерия отказалась, ссылаясь на рекомендации своих адвокатов.

Интернет-знаменитость уже воспитывает троих детей, которые родились в браке с Чекалиным: двойняшек Алису и Богдана, а также младшего сына по имени Лев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Лерчек и ее экс-супруг предстанут перед судом по делу о выводе 250 миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.