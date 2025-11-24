Мозг Брюса Уиллиса могут отдать ученым для исследований

Мозг Брюса Уиллиса в будущем может послужить науке. Передать его для исследований намерена семья актера.

Звезда «Крепкого орешка» страдает лобно-височной деменцией, его здоровье быстро ухудшается. Уже сейчас родственники готовятся к худшему и решили заранее оформить все необходимые документы, чтобы не заниматься этим в самый трудный момент. Супруга Брюса Эмма Хеминг заявила, что принять такое решение было очень трудно. Однако оно необходимо для изучения тяжелого заболевания и поисков эффективного лечения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брюс Уиллис снова показался на публике. Журналисты запечатлели его гуляющим по пляжу Лос-Анджелеса. Из-за болезни Уиллис уже не может разговаривать. Но, несмотря на развитие деменции, семья сообщает, что он чувствует себя хорошо.

