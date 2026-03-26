«Это — смерть»: в Госдуме объяснили отказ Зеленского выводить ВСУ из Донбасса

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

Подобная позиция Киева была ожидаемой.

Почему Зеленский не хочет выводить ВСУ из Донбасса

В Госдуме назвали смертью отказ Зеленского выводить ВСУ из Донбасса

Нет ничего удивительного в отказе главы киевского режима Владимира Зеленского выводить ВСУ из Донбасса ради гарантий безопасности от США. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

«По-другому Зеленский поступить не мог. Вывод войск из Донбасса для него означает смерть. <…> Но решение это ожидаемое от Зеленского. Своя жизнь для него дороже жизни украинского народа. Так что ничего удивительного в этом нет», — сказал Колесник.

В четверг, 26 марта, Зеленский в беседе с газетой Le Monde заявил, что отказывается выводить ВСУ с территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете заявил о желании увидеть личную встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского с последующим заключением мирного соглашения.

