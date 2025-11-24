«Происходит что-то хорошее»: Трамп про мир между Россией и Украиной

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Пункты разработанного США плана урегулирования конфликта проходят стадию обсуждений и согласований.

Трамп про мир на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Трамп не исключил прогресса на мирных переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп не исключил дальнейший прогресс в мирных переговорах по решению конфликта на Украине. Об этом он заявил в посте, опубликованном в социальной сети Truth Social.

«Действительно ли возможен большой прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте этому, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее», — так лидер Белого дома прокомментировал события, связанные с разработанным в Соединенных Штатах мирным планом.

Часть его пунктов уже была утверждена представителями Украины и США на переговорах в Женеве в ночь с 23 на 24 ноября. Однако некоторые из вопросов требуют внимания президентов этих государств.

Первоначальный план состоял из 28 пунктов. Однако в него уже были внесены изменения Незалежной. Подробности обновленного варианта пока не известны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трампу не стоит напрасно ждать благодарности от Украины. Такой совет американскому лидеру дал сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков.

