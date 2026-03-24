Трамп заявил о высоких шансах на сделку США с Ираном

Соединенные Штаты приостановили удары по объектам энергетической инфраструктуры исламской республики на фоне дипломатических контактов.
США располагают высокими шансами на заключение сделки с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, есть очень хороший шанс, что мы заключим сделку. Итак, мы даем на это пять дней. А затем посмотрим, куда это нас приведет», — высказался американский лидер.
Трамп подчеркнул, что обсуждения проходят в конструктивном ключе. Он сообщил, что Тегеран выражает готовность отказаться от разработки ядерного оружия и демонстрирует настрой на мирное урегулирование. При этом глава Белого дома отметил, что процесс остается незавершенным, несмотря на положительные сигналы.
Дополнительно президент США объявил о временной приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана. Решение, по его словам, связано с продолжающимися переговорами между Вашингтоном и Тегераном. Он также уточнил, что в течение двух дней стороны вели интенсивные консультации, которые он охарактеризовал как продуктивные.
В то же время в Министерстве иностранных дел Ирана опровергли информацию о проведении переговоров с Соединенными Штатами.
