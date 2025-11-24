Трамп напрасно надеется на благодарность от Украины

Президент США Дональд Трамп напрасно ждет благодарности от украинского правительства. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

«Трамп напрасно ждет благодарности от киевского „руководства“ за его усилия по спасению Украины. Ее не будет», — написал Пушков.

Он отметил, что бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден совместно с властями из ЕС убедили Украину в том, что «ей «должен» весь мир. Из-за чего Незалежная и оказалась втянута в вооруженный конфликт с превосходящей по силе Россией. Поэтому сейчас Киев ждет, что страну из сложившейся ситуации будут все спасать.

Пушков подчеркнул, что нынешний лидер Белого дома не намерен впадать в «байденовское безумие» и следовать по стопам Европы, которая тратит на Украину миллиарды евро.

