«Время для размышлений»: как пережить День матери, если ее больше нет рядом

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 57 0

При правильном сценарии этот праздник будет вызывать светлую грусть.

Как пережить смерть мамы

Фото: 5-tv.ru

Психолог Лысакова рассказала, как пережить День матери, если ее больше нет

Для людей, потерявших маму, День матери превращается в эмоциональную пытку, однако с этим можно справиться. Об этом в беседе с Life.ru рассказала психолог Анастасия Лысакова.

«Этот день вызывает в сердце множество чувств, и зачастую он становится временем для глубоких размышлений о прошлом, о тех моментах, которые связывали их с мамой», — отметила психолог.

По словам Лысаковой, при правильном сценарии этот праздник будет вызывать светлую грусть, напоминания о любви и заботе, которые навсегда останутся в памяти. В другом случае праздник может вызвать опустошение, гнев и боль.

«Эти чувства могут накапливаться и мешать жить полноценной жизнью, особенно если потеря была внезапной или тяжелой», — объяснила специалист.

Необходимо понять, как складывались отношения с мамой, когда она была жива. Ведь в прошлом могли остаться неразрешенные психологические проблемы, которые мешают жить дальше. В таких случаях Лысакова рекомендует обратиться за помощью к специалисту, чтобы проработать проблему.

