Путин обсудил развитие Арктики с губернатором Мурманской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Мурманской области Андреем Чибисом. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Кремля.

В ходе беседы обсуждалось развитие Арктики, Трансарктического транспортного коридора, в том числе Северный морской путь. Особое внимание было уделено вопросу газификации региона.

«Развитие Арктики сегодня для нашей страны так же важно, как развитие космоса для Советского Союза. Даже родилась такая фраза, что «Арктика — новый космос», — отметил губернатор Мурманской области.

Кроме того, Чибис добавил, что в настоящее время в Арктике формируется до 10% валового внутреннего продукта (ВВП) при населении всего 2%. По его словам, Северный морской путь играет ключевую роль в обеспечении единства и безопасности России. Это является вопросом геополитической безопасности и ресурсной базы, которая существует в Арктике.

На сегодняшний день Арктика считается фундаментом безопасности и транспортного суверенитета страны. При этом Чибис отметил, что конкуренция за мировую Арктику продолжает расти, однако РФ остается бессменным лидером по производству ВВП.

«46% валового продукта, который в мировой Арктике производится, производится на нашей территории», — подчеркнул Чибис.

