Опасно для организма: врач рассказала, как нельзя сбивать температуру у ребенка

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 171 0

Отметка в 38–38,5 градусов считается абсолютно нормальной реакцией организма на инфекцию.

Как нельзя сбивать температуру у ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Педиатр Кострицкая: при температуре ребенка нельзя укутывать и обтирать спиртом

При температуре ребенка нельзя укутывать и обтирать спиртом. Об этом в разговоре с Газета.ру рассказала педиатр Виктория Кострицкая.

Распространенной ошибкой родителей является стремление сбить температуру, едва она поднимается до 38–38,5 градусов. Специалист говорит, что такой уровень считается абсолютно нормальной реакцией организма на инфекцию, и чрезмерное вмешательство может только навредить ребенку.

Любые способы охладить ребенка, например, обтирание холодной водой, также опасны. Такие процедуры лишь создают ложное ощущение снижения температуры и могут привести к спазму сосудов.

Не менее опасным методом лечения считается обтирание спиртовыми растворами. Пары спирта попадают в организм и вызывают интоксикацию.

По словам Кострицкой, плотное укутывание ребенка для того, чтобы он «пропотел», только усиливает перегрев и приводит к нарушению теплообмена. Также врач не рекомендует родителям пичкать своих детей жаропонижающими препаратами. Это может привести к передозировке, а также нагрузке на печень и почки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как вовремя распознать лейкоз.

