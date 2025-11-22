Анемия, потеря веса, усталость: как вовремя распознать лейкоз

Симптомы этого недуга довольно разнообразны и маскируются под другие, менее опасные болезни.
Фото: 5-tv.ru
Профессор Корякин: симптомы лейкоза — резкая потеря веса и ночная потливость
Лейкоз — онкологическое заболевание кровеносной системы. Ранняя диагностика недуга очень важна для его успешного лечения. О том, как его распознать, рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин в разговоре с aif.ru.
Как отметил врач, симптомы лейкоза довольно разнообразны и маскируются под другие, менее опасные болезни. Всего есть два типа лейкоза — острый и хронический. Несмотря на то, что проявляться они могут по-разному, их объединяют общие признаки.
Анемия (нехватка эритроцитов)
Человек может ощущать постоянную усталость и слабость. У него бледная кожа и слизистые. Часто наблюдается одышка, даже если нагрузка была небольшой. Также при анемии возникает головокружение и шум в ушах. Сердцебиение учащенное.
Лейкопения (нехватка здоровых лейкоцитов)
При таком состоянии у человека наблюдаются частые и затяжные инфекционные заболевания. Например, ангина, бронхиты, пневмонии. Также у человека медленнее заживают повреждения, а температура тела может повышаться без какой-либо причины.
Тромбоцитопения (нехватка тромбоцитов)
В данном случае у человека появляются гематомы без значительных повреждений. На коже может быть мелкоточечная сыпь красного или багрового цвета (из-за лопнувших капилляров). Также может идти кровь из носа или десен без причины. В стуле и моче также есть кровь. У женщин в таком состоянии менструации идут долго и обильно.
Другие симптомы: появление уплотнений на шее, в подмышечных впадинах или в паховых областях — это следствие увеличения лимфатических узлов. Боли в костях и суставах, а также тяжесть в верхних отделах живота. Также признаком лейкоза является пониженный аппетит, когда человек насыщается даже после небольшого количества пищи.
По ночам человек с таким недугом часто потеет. Еще один важный признак: резкая потеря веса по необъяснимой причине. Если форма лейкоза острая, то человек испытывает головные боли, рвоту, судороги и ухудшение зрения из-за поражения нервной системы.
У детей эти симптомы проявляются еще ярче. Родителям стоит быть внимательными, если малыш станет вялым, будет часто болеть, терять вес, жаловаться на боли в ногах, а вокруг глаз у него появится синюшность.
