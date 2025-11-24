Уже не так забавно? Бывшие «ленивые» танцоры Булановой нашли новую работу

Эфирная новость 132 0

Балет ушел от певицы на пике популярности.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывшие танцоры Татьяны Булановой нашли новую работу

Бывшие артисты Татьяны Булановой, которые покинули коллектив со скандалом, похоже, нашли новую работу. Поклонники заметили их на концерте группы «Марсель» в Петербурге. Интересно, что исполняли они тот же «ленивый» танец, который прославил их на всю страну. Только вот поклоники считают, что без хита Булановой он выглядит не так уж забавно.

Артисты ушли от певицы на пике популярности. Она считает, что причиной стала звездная болезнь. А исполнители заявили, что не сошлись характерами с ее новым директором.

«Иванушки International» готовы принять ушедших от заслуженной артистки России Татьяны Булановой танцоров. Об этом сообщили сами участники коллектива Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко, Андрей Григорьев-Апполонов во время беседы с 5-tv.ru на шоу «Посиделки на Дорожном радио».

По словам Туриченко, зрители вполне могут лицезреть этих «обездоленных и талантливых людей» на концерте «Иванушек». Он сравнил группу с русской избой, которая открыта всем.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.92
-0.10 91.37
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге
10:13
«Как наркотик»: Охлобыстин о детях и внуках
9:58
«Не говорят о смерти»: почему пропавшую семью Усольцевых могут не признать погибшей
9:41
Трамп «помиловал» двух индеек — Курлыка и Вихлюн избежали духовки
9:28
Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ «руками украинцев»
9:14
Мать уронила семимесячного ребенка в кастрюлю с кипящим супом в Подмосковье

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
Дневник боли: за что Нонна Мордюкова корила себя до конца жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году