«Мы как русская изба»: «Иванушки» готовы принять кинувших Буланову танцоров

«Иванушки International» готовы принять ушедших от Татьяны Булановой танцоров

«Иванушки International» готовы принять ушедших от заслуженной артистки России Татьяны Булановой танцоров. Об этом сообщили сами участники коллектива Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко, Андрей Григорьев-Апполонов во время беседы с 5-tv.ru на шоу «Посиделки на Дорожном радио».

По словам Туриченко, зрители вполне могут лицезреть этих «обездоленных и талантливых людей» на концерте «Иванушек». Он сравнил группу с русской избой, которая открыта всем.

«Может быть вы увидите танцоров Тани Булановой у нас, у „Иванушек International“? Знаете, это как хорошая русская изба — мы принимаем всех обездоленных артистов и талантливых людей. Все приходите к „Иванушкам“! Мы примем, у нас большая сцена», — заявил певец.

На что Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как звонил Булановой, чтобы восхититься ее танцорами, и ровно после этого началась история с их уходом.

«Я позвонил Тане и выразил свое восхищение ее танцорами. Причем она выступала с этими танцорами на моем дне рождения летом. И буквально через неделю понесся этот хайп. Я ей звоню, говорю: „Танечка, вот после моего ДР у тебя такой вот прикол произошел“. Она говорит: „Да“. Я ей говорю: „Я надеюсь, ты им подняла зарплату в два раза танцорам, потому что они этого реально заслуживают“. Она сказала: „Я подумаю"», — поделился участник группы.

Туриченко же пошутил, что их группа сама ждет повышения зарплаты и даже готова танцевать. После чего, улыбаясь, показал прихлопы и притопы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ставшие звездами соцсетей «энергосберегающие» танцоры Татьяны Булановой могли уйти из-за того, что ее новый директор применял к ним физическую силу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.