«Наши ценности очень важны»: шеф-повар о важности развития гастрономического патриотизма

Шеф-повар Перевоз: русская кухня развивает гастрономический патриотизм

Важной задачей современного образования в кулинарной сфере является развитие гастрономического патриотизма. Об этом сообщил шеф-повар, президент Ассоциации кулинаров Москвы (АКМ) Денис Перевоз на мероприятии «ВкусНаСвязи. Партнерство360».

«Мы… формируем у ребят гастрономический патриотизм, потому что русская кухня, наши культурные ценности, они очень важны в формировании сильного общества», — отметил Перевозов.

Он также рассказал, что в рамках встречи эксперты обсудили основные навыки, которые необходимы современным студентам для высоких достижений в ресторанном бизнесе. Перевозов объяснил, что повар должен быть разносторонним специалистом, владеющим не только кулинарным искусством, но и навыками работы с документацией, знанием сезонных продуктов и современных технологий.

