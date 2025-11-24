«Наши ценности очень важны»: шеф-повар о важности развития гастрономического патриотизма

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Президент Ассоциации кулинаров Москвы Денис Перевоз рассказал о навыках, необходимых студентам для успешной карьеры в ресторанном бизнесе.

Фото, видео: 5-tv.ru

Шеф-повар Перевоз: русская кухня развивает гастрономический патриотизм

Важной задачей современного образования в кулинарной сфере является развитие гастрономического патриотизма. Об этом сообщил шеф-повар, президент Ассоциации кулинаров Москвы (АКМ) Денис Перевоз на мероприятии «ВкусНаСвязи. Партнерство360».

«Мы… формируем у ребят гастрономический патриотизм, потому что русская кухня, наши культурные ценности, они очень важны в формировании сильного общества», — отметил Перевозов.

Он также рассказал, что в рамках встречи эксперты обсудили основные навыки, которые необходимы современным студентам для высоких достижений в ресторанном бизнесе. Перевозов объяснил, что повар должен быть разносторонним специалистом, владеющим не только кулинарным искусством, но и навыками работы с документацией, знанием сезонных продуктов и современных технологий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем опасна вредная еда. Исследования показывают, что ультрапереработанные продукты (UPF) могут быть куда опаснее, чем мы привыкли думать.

