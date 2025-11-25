«Божий промысел»: Татьяна Веденеева об исполнении своих желаний

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 68 0

Заслуженная актриса РФ не забывает и про мечты близких.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Веденеева: Исполнение желаний близких не требует внешнего одобрения

Исполнение желаний близких не требует одобрения со стороны. Об этом заявила заслуженная актриса РФ Татьяна Веденеева в беседе с 5-tv.ru на премьерном показе новогодней семейной комедии «Письмо Деду Морозу».

По словам Веденеевой, помочь родным осуществить то, о чем они мечтают, — особая радость, которая не нуждается в подтверждении.

«Исполнять мечты близких — это просто божий промысел. Если это получается, то говоришь: «Какая я молодец», — отметила она.

Актриса добавила, что сама продолжает мечтать, несмотря на возраст, хотя делает это нечасто. При этом она всегда строит планы, которые нередко становятся продолжением ее желаний.

Размышляя о том, где в современном мире может находиться условный «почтовый ящик» для мечты, Веденеева предположила, что он может быть и в цифровой среде — в компьютере или личных файлах, поскольку многие жизненные обращения уже переместились в электронный формат.

Говоря о собственном опыте, Веденеева подчеркнула, что одна из ее детских мечт сбылась: еще в четвертом классе она хотела работать на центральном телевидении, и эта цель была достигнута.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как актеры создавали новогоднюю сказку с актрисой и певицей Наталией Орейро.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.92
-0.10 91.37
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге
10:27
Сотрудники ФСБ пресекли теракт на территории храма в Калининградской области
10:13
«Как наркотик»: Охлобыстин о детях и внуках
9:58
«Не говорят о смерти»: почему пропавшую семью Усольцевых могут не признать погибшей
9:41
Трамп «помиловал» двух индеек — Курлыка и Вихлюн избежали духовки
9:28
Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ «руками украинцев»

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
Дневник боли: за что Нонна Мордюкова корила себя до конца жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году