«Нематериальный человек»: Елизавета Боярская назвала подарок мечты

Елизавета Боярская: лучший подарок — это интересное приключение

Заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская призналась, что для нее лучшим подарком является интересное путешествие. Об этом актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Тоннель».

«Я совершенно нематериальный человек. Мне такие вещи, которые можно получить и подержать в руках, надеть на себя — немножко не интересны. Я бы хотела (Получить в качестве подарка. — Прим. Ред.) какое-нибудь интересное путешествие: на Алтай или на Камчатку, на Байкал. Я очень люблю путешествовать», — призналась знаменитость.

К тому же Боярская добавила, что очень любит отдых на дикой природе. Она подчеркнула, что время, проведенное вдвоем со своим мужем заслуженным артистом РФ Максимом Матвеевым «в очень далеком, но очень красивом месте», является для нее большим наслаждением.

Кроме того, актриса заявила, что именно такой отдых вдалеке от крупных городов помогает ей очистить голову от повседневной рутины и перезагрузиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Елизавета Боярская призналась, что за 15 лет брака у нее с супругом Максимом Матвеевым почти не было отпусков только вдвоем.

