Собянин: в Москве реализуется уникальная модель помощи раненым бойцам СВО

Больше года в Москве реализуют уникальную модель помощи раненым бойцам специальной военной операции со всей России. О ней в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

«Она организована на базе ММКЦ “Вороновское” и включает в себя высокотехнологичную медпомощь, протезирование, реабилитацию, обучение, социальную адаптацию и психологическое сопровождение», — отметил Мэр Москвы.

Для бесшовного перехода пациентов от лечения к протезированию и последующему восстановлению в «Вороновском» создан центр протезирования и комплексной реабилитации. За счет этого удалось свести к минимуму сроки протезирования — от четырех до 12 недель.

На протезном предприятии полного цикла организованы все этапы изготовления протеза с учетом индивидуальных параметров бойца. Здесь используют высокотехнологичные комплектующие, а качество оценивает специальная комиссия, состоящая из протезистов, реабилитологов и врачей. Это помогает сразу выявлять недочеты в конструкции и оперативно устранять их.

В центре установлено уникальное оборудование для реабилитации, которое позволяет добиваться хороших результатов при последующем протезировании и восстановлении после него.

Большое внимание уделяется развитию системы социальной помощи и адаптации раненых бойцов.

С первого дня пациент клинического центра может обратиться к персональному менеджеру и в кратчайшие сроки решить свой вопрос.

В апреле открыли программы по восстановлению и развитию навыков вождения. Занятия проводят на автодроме с инструктором, в том числе на автомобилях с ручным управлением, или автотренажерах, если нет водительских прав.

С июня появилась возможность овладеть универсальными навыками, которые сегодня востребованы у работодателей. Здесь обучают финансовой грамотности, основам онлайн-безопасности, цифровых и коммуникативных компетенций, а также использованию искусственного интеллекта. Обучение на базе госпиталя прошли уже более 1,2 тысячи бойцов.