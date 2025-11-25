Минус один: из плана США по Украине исключили пункт, касающийся России

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 62 0

По информации агентства Bloomberg, это вызвало оптимизм у европейских чиновников.

Какой пункт убрали из плана США по Украине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Offenberg

Из плана США по урегулированию украинского конфликта исключили пункт, касающийся использования замороженных российских активов. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщило агентство Bloomberg.

«По словам осведомленных источников, европейские чиновники выразили оптимизм в связи с тем, что в последней версии проекта больше не упоминается план по выделению около ста миллиардов долларов из замороженных российских активов на возглавляемые США усилия по восстановлению страны», — подчеркивается в материале.

В изначальном варианте плана, предложенном США, предлагалось направить замороженные российские активы для восстановления Украины. При этом Вашингтон должен был получать 50% прибыли от использования этих средств. Кроме того, неиспользованные деньги предлагалось направить в американо-российский инвестиционный фонд.

По информации Bloomberg, у европейских чиновников вызвал оптимизм и тот факт, что США удалось наладить взаимодействие с Евросоюзом по вопросу плана мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана.

