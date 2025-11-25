«Первый выход в свет»: дочь Успенской рассказала о том, как идет к независимости в творчестве

Дочь Любови Успенской занимается организацией своей первой выставки картин

Дочь певицы Любови Успенской художница и певица Татьяна Плаксина рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном шоу «ВК под шубой», как идет к независимости от своей матери в творчестве.

Знаменитость заявила, что 11 декабря в Москве пройдет ее первая персональная выставка. Всего будет представлено от 40 до 50 работ. Кроме того, Плаксина исполнит на мероприятии музыку собственного сочинения, которая раньше нигде не звучала. Также художница прочитает свои стихи. Артистка призналась, что в этот вечер намерена показать людям себя настоящую.

«Там будут представлены мои стихи. И, в целом, это будет такой мой выход первый в свет настоящий. Хоть это может звучать смешно, но я на самом деле еще никогда не показывала, кто я на самом деле. И вот в этот вечер я покажу свою душу в искусстве», — рассказала Плаксина.

К тому же певица призналась, что это полностью ее проект. Плаксина подчеркнула, что не хочет больше быть просто дочерью Любови Успенской. Она считает, что наступил момент показать себя в качестве независимой творческой личности.

«Это полностью мой проект. Я хочу наконец-таки представить себя. Я свою маму безумно люблю, обожаю и ценю, но настала пора, чтобы показать себя не в виде дочки Любы Успенской, а просто Татьяна Плаксина — человек, который творит», — заявила знаменитость.

Плаксина продолжает развиваться как художник. 2 ноября она впервые со своими работами приняла участие в аукционе. Две ранние картины художницы были проданы. Знаменитость сильно удивилась, почему именно эти полотна заинтересовали покупателей, так как, по ее мнению, они относятся к тому этапу творчества, когда она еще искала свой почерк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Любовь Успенская резко ответила на вопрос о дочери.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.