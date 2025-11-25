Бешеные лисы нападают на домашних животных по всей России

В Саранске хищница едва не утащила собаку с поводка.

Фото, видео: Дмитрий Феоктистов/ТАСС; 5-tv.ru

В России фиксируют новые случаи нападения лис на домашних животных. Последний — в Саранске, где хищница едва не утащила собаку прямо с поводка у хозяина. Лису удалось поймать, у нее подтвердили бешенство.

И подобные истории сразу в нескольких регионах — Омской области, Мордовии и Татарстане. Еще несколько случаев зафиксировали в одном из регионов Казахстана, который граничит с Россией. У каждой пойманной хищницы подтверждают бешенство.

В некоторых регионах ввели карантин по бешенству. Он действует в радиусе километра от места происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что столичные правоохранители изъяли чернобурого лисенка из квартиры, где также содержались 15 кур и два петуха.

Информация о лисе поступила от соседа на улице Викторенко, который заметил дикое животное в квартире. Лисенка по имени Нильс хозяева выводили на поводке возле подъезда, что вызвало опасения о безопасности. Проверка выявила нарушение правил содержания диких животных.

