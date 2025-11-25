Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%

Это один из худших показателей за десять лет.

Газовые подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%

В ЕС сейчас стремительно заканчиваются запасы газа. Уровень заполненности европейских подземных хранилищ — ниже 80%.

По данным «Газпрома», это один из худших показателей за последние десять лет. А ведь зима еще даже не началась. И если в этот раз холода будут достаточно сильными или просто продолжительными, европейские потребители рискуют вовсе остаться без газоснабжения.

Причем метеорологи из США как раз ожидают серьезные заморозки на территории ЕС. Так, на минувшей неделе первый снег уже успел выпасть в Париже, Берлине и Амстердаме.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в 2020 году направил в Вашингтон письмо с предложением построить терминалы для приема американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций с газопровода «Северный поток — 2», ведущего из России по дну Балтийского моря.

