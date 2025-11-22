В Германии рассказали о попытке Шольца заключить с США газовую сделку

Ostsee-Zeitung: Шольц предлагал США тайную сделку по «Северному потоку — 2»

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в 2020 году направил в Вашингтон письмо с предложением построить терминалы для приема американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций с газопровода «Северный поток — 2», ведущего из России по дну Балтийского моря. Об этом сообщила Ostsee-Zeitung.

«Будучи федеральным министром финансов летом 2020 года, он предложил Германии возможность строительства терминалов СПГ для долгосрочной закупки американского природного газа», — сообщается в материале.

В качестве условия Шольц выдвинул отказ США от санкций против российского-немецкого трубопровода. Кроме того, экс-канцлер признал, что в феврале 2022 года не дал разрешение на ввод уже готового к эксплуатации объекта. Об этом он заявил на заседании комиссии ландтага немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, расследующего работу фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство «Северного потока — 2».

«Северные потоки» подорвали ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентр зафиксировал два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбы Швеции нашли взрывчатку на месте ЧП.

Швеция, Дания и Германия начали расследование атаки. При этом все три страны отказались сотрудничать с Россией в рамках этого процесса. Позднее Стокгольм и Копенгаген прекратили дела.

В июне 2025 года Федеральная прокуратура Германии выдала ордера на арест украинских инструкторов по дайвингу, подозреваемых в причастности к диверсии и находящихся в других европейских странах. Италия согласилась выдать Германии одного из подозреваемых — Сергея Кузнецова, Польша запрос отклонила.

