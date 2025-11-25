«Не говорят о смерти»: почему пропавшую семью Усольцевых могут не признать погибшей

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи продолжаются больше 50 дней.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Криминалист заявил о возможных проблемах с признанием гибели семьи Усольцевых
Если найдут лишь отдельные кости пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, то погибшими их могут и не признать. Об этом изданию aif.ru рассказал судмедэксперт, юрист, криминалист Юрий Кириленков.
Он объяснил, что если после схода снега весной в тайге найдут не целиком тела, а отдельные кости кого-то из пропавших, то их могут не признать погибшими. И итоги экспертизы ДНК здесь не сыграют большой роли.
«Отдельные кости, например, предплечье или ноги, то есть те части, без которых человек теоретически может существовать, не говорят о его смерти. Точно зафиксировать гибель полиция сможет, только если будут обнаружены череп, тазовая часть или позвоночник», — объяснил криминалист.
Однако если весной найдут целиком тела, то опознать их по внешним признакам будет невозможно. Природные условия не позволят останкам мумифицироваться. Но даже при наличии каких-то мягких тканей гнилостные изменения будут слишком сильными для визуального опознания, уверен Кириленков.
Идентифицировать тела можно будет по зубам, росту и следам заросших при жизни переломов. Однако наиболее эффективным способом считается экспертиза ДНК. Современные технологии позволяют провести такой анализ даже по костям, при этом процент точности будет равен 99,9%, заверил судмедэксперт.
Семья Усольцевых из трех человек: мужчины, женщины и пятилетней девочки — пропала в Красноярском крае в конце сентября. Уже больше 50 дней ведутся их безуспешные поиски. Есть несколько версий произошедшего: от побега за границу до гибели в лесах.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Усольцевы не первые пропали на данном участке тайги.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?