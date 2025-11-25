«Не говорят о смерти»: почему пропавшую семью Усольцевых могут не признать погибшей

Криминалист заявил о возможных проблемах с признанием гибели семьи Усольцевых

Если найдут лишь отдельные кости пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, то погибшими их могут и не признать. Об этом изданию aif.ru рассказал судмедэксперт, юрист, криминалист Юрий Кириленков.

Он объяснил, что если после схода снега весной в тайге найдут не целиком тела, а отдельные кости кого-то из пропавших, то их могут не признать погибшими. И итоги экспертизы ДНК здесь не сыграют большой роли.

«Отдельные кости, например, предплечье или ноги, то есть те части, без которых человек теоретически может существовать, не говорят о его смерти. Точно зафиксировать гибель полиция сможет, только если будут обнаружены череп, тазовая часть или позвоночник», — объяснил криминалист.

Однако если весной найдут целиком тела, то опознать их по внешним признакам будет невозможно. Природные условия не позволят останкам мумифицироваться. Но даже при наличии каких-то мягких тканей гнилостные изменения будут слишком сильными для визуального опознания, уверен Кириленков.

Идентифицировать тела можно будет по зубам, росту и следам заросших при жизни переломов. Однако наиболее эффективным способом считается экспертиза ДНК. Современные технологии позволяют провести такой анализ даже по костям, при этом процент точности будет равен 99,9%, заверил судмедэксперт.

Семья Усольцевых из трех человек: мужчины, женщины и пятилетней девочки — пропала в Красноярском крае в конце сентября. Уже больше 50 дней ведутся их безуспешные поиски. Есть несколько версий произошедшего: от побега за границу до гибели в лесах.

