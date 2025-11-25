Белый дом сообщил о согласовании большинства пунктов мирного плана по Украине

Большая часть пунктов плана по мирному урегулированию украинского конфликта согласованы. Об этом в беседе с Fox News рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Сейчас осталось всего несколько пунктов по которым есть разногласия, над которыми наши команды продолжают работать», — отметила представитель Белого дома.

Кроме того, Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм по вопросу окончания украинского конфликта.

«Президент (Дональд Трамп. — Прим. Ред.) сделал заявление в выходные, и с тех пор между его командой по нацбезопасности и украинской делегацией состоялись очень продуктивные обсуждения», — уточнила пресс-секретарь.

При этом подчеркивается, что обсуждения проходят как с украинской, так и с российской стороной.

В то же время Левитт заявила, что встреча Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским не планируется.

В Женеве 23 ноября прошли переговоры между представителями США, Украины и Евросоюза. Вашингтон представил свой план из 28 пунктов, который ранее появился в СМИ. В то же время Европа разработала собственный документ, состоящий из 24 пунктов. В результате переговоров американский план сократили до 19 положений.

