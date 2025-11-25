Еще один провал киевских националистов произошел прямо на линии огня в Волчанске. Наши военные увели у них из-под носа целую семью мирных жителей, которую фактически целый год держали в заложниках. Все это время продукты и воду им доставляли наши бойцы при помощи дронов.

История со счастливым концом, которая потрясает своей человечностью — в материале корреспондента «Известий» Александры Мостовой.

Двор в городе Волчанске Харьковской области украинская сторона обстреливала регулярно. В доме выбиты окна, повреждена крыша. В таких условиях Анатолий и Оксана с маленькой дочкой Кирой прожили больше года, фактически оказавшись в заложниках у бойцов ВСУ. Первое время обходились без еды и воды.

«Прилетало в дом, везде прилетало, сбросов миллион. Сгорел сарай», — рассказали эвакуированные из Волчанска Анатолий и Оксана.

Украинские националисты запретили мирным покидать жилище. Когда семью обнаружила наша воздушная разведка, бойцы первым делом стали снабжать жителей едой и предметами первой необходимости, а малышке сбрасывали конфеты. Общение происходило через записки. На кадрах, снятых с FPV-дрона, Анатолий и Оксана пишут бойцам записки со словами «спасибо».

«Вышел ребенок с мамой, папой, с запиской „мы мирные жители“. На записке было написано, что нет оружия», — рассказал оператор БПЛА с позывным «Гвоздика».

«Кирюха написала ему „спасибо“ с сердечком. Он нам написал записку „не бойся малышка, мы вас вытянем. Помор“. И Помор нас вытянул. Он наш ангел-хранитель, поддержка была от него, он красавчик», — рассказали Анатолий и Оксана.

Помощь российских военных взбесила всушников, они угрожали жителям расправой. Наши бойцы поняли, что семью нужно выводить из-под огня во что бы то ни стало. Сложнейшая операция по спасению проходила ранним утром под покровом тумана. Несмотря на угрозу обстрелов, бойцы дошли до нужного дома и вывели Оксану, Анатолия и Киру к нашим позициям.

«Это наша работа, мы должны это делать. Была радость, что добрались, что получилось все, они целые и невредимые», — рассказал «Гвоздика».

«Все время, когда ведешь людей, ты за них переживаешь. Люди были на позитиве, рады были, что их выводят. Ребенок был рад», — сказал стрелок с позывным «Балтиец».

В самое ближайшее время семья планирует увидеться с родными. Теперь у них начинается новая жизнь без страха за будущее. Маленькой Кире больше не придется просыпаться из-за громких обстрелов, к которым за последний год малышка привыкла.

