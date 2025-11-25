Восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча

Во время матча восьмилетний Иван, выступающий за уфимскую команду «Астра», получил серьезную травму уже в самом начале встречи. На первой минуте периода мальчика толкнули в спину, после чего он на полной скорости врезался головой в борт. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Удар привел к компрессионному перелому сразу четырех позвонков. Сокомандники бросились помогать пострадавшему — толпой дотащили его до скамейки, хотя при такой травме делать это категорически запрещено.

Теперь ребенка ждет длительное восстановление: полгода реабилитации, из которых три месяца ему придется находиться в жестком корсете. Сидеть ему запретили на весь этот период.

Ранее в США учительница осталась парализованной после жестокого нападения со стороны ее возлюбленного. Согласно материалам суда Престона, во время вспышки ярости мужчина прижал женщину лицом к кровати и всей массой навалился на ее шею, что привело к перелому позвоночника. Об этом сообщает Mirror.

Следствие установило, что сразу после инцидента Исом позвонил в экстренные службы, однако сообщил недостоверную версию. Он уверял родственников и полицию, что все произошло во время неудачной «игры». Однако состояние Берджесс полностью опровергало его слова: она утратила чувствительность ниже уровня груди и лишилась возможности передвигаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.