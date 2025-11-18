Первый Всероссийский съезд родительских комитетов открылся в Москве

Эфирная новость 53 0

На нем обсудят, в том числе, решения школьных конфликтов и личное общение между детьми.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве сегодня проходит первый съезд родительских комитетов. Его участники обсуждают важную роль семьи в системе образования. Поделиться своими предложениями в столицу приехали представители всех регионов страны.

«Воспитание происходит только от человека к человеку, оно не передается от неодушевленных носителей. Для того, чтобы передать любовь, нужно любить, для того, чтобы передать чувство патриотизма, нужно быть патриотом. И никак по-другому это не работает. И потому настолько сложна и ответственна работа педагогов и наставников», — подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Представители системы образования сегодня вместе с родителями обсудят, например, как решать школьные конфликты, или как оторвать детей от гаджетов и вернуть интерес к личному общению со сверстниками. А также на съезде поднимут вопрос финансирования проектов для молодежи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Турист в Китае случайно устроил пожар в древнем храме
18:40
Праздник для детей в больницах: как спасатели-Деды Морозы исполняют мечты
18:32
Карма прилетела? Том Круз прокомментировал развод своей бывшей жены
18:25
Гладков и Рюмин обсудили электроснабжение Белгородской области
18:25
Мэтры и юные звезды: ВЦИОМ назвал лучших российских актеров 2025 года
18:10
Его не существует? Как открыть детям правду про Деда Мороза

Сейчас читают

С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору
«Время покажет»: Андрей Державин объяснил популярность душевных песен
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году