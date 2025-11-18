Первый Всероссийский съезд родительских комитетов открылся в Москве

В Москве сегодня проходит первый съезд родительских комитетов. Его участники обсуждают важную роль семьи в системе образования. Поделиться своими предложениями в столицу приехали представители всех регионов страны.

«Воспитание происходит только от человека к человеку, оно не передается от неодушевленных носителей. Для того, чтобы передать любовь, нужно любить, для того, чтобы передать чувство патриотизма, нужно быть патриотом. И никак по-другому это не работает. И потому настолько сложна и ответственна работа педагогов и наставников», — подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Представители системы образования сегодня вместе с родителями обсудят, например, как решать школьные конфликты, или как оторвать детей от гаджетов и вернуть интерес к личному общению со сверстниками. А также на съезде поднимут вопрос финансирования проектов для молодежи.

