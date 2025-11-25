Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Эфирная новость 37 0

Изучившие снимок специалисты рассказали о принадлежности дрона.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новая провокация украинских спецслужб, которая обернулась грандиозным провалом. В Киеве с целью втянуть в конфликт Запад заявили, что российские дроны якобы залетели в Молдавию и Румынию.

А в качестве доказательства — растиражировали фотографию. Утверждается, что на ней беспилотник, якобы упавший на крышу жилого дома на севере Молдавии. Для убедительности на хвосте краской из баллончика нарисована буква «Z».

Но в итоге информационная бомба лопнула, как мыльный пузырь. Изучившие снимок специалисты рассказали, что российская принадлежность дрона сомнительная, уж больно он похож на свои украинские аналоги. А еще, если бы дрон упал с высоты, то на шифере как минимум остались бы следы. И этот факт уже спровоцировал в интернете кучу фотоколлажей, на которых столь крепкий шифер в качестве щатов используют древние египтяне и спартанцы.

Ранее 5-tv.ru писал, что отказ Организации Объединенных Наций (ООН) предоставлять данные по Буче — явка с повинной. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог», опубликованном на сайте МИД РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео