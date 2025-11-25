Белоусов вручил звезды Героя России участникам СВО
Бойцы проявили мужество и отвагу на самых сложных участках фронта.
Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Савицкий; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил золотые Звезды Героев нашим бойцам, которые отличились на спецоперации.
Церемония награждения прошла в Москве. Вместе с медалями военнослужащие получили именное огнестрельное оружие. Глава военного ведомства поблагодарил их за выполнение боевых задач и верность присяге.
Андрей Белоусов отметил, что военнослужащие проявили мужество и отвагу на самых сложных участках фронта.
Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Звановка в ДНР.
Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава соединения способствуют успешному выполнению боевых задач, а также вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск.
По словам министра обороны, имена воинов, которые отдали жизнь в борьбе за интересы российского государства, всегда будут служить примером любви к своей Родине.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?