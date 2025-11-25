Белоусов вручил звезды Героя России участникам СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил золотые Звезды Героев нашим бойцам, которые отличились на спецоперации.

Церемония награждения прошла в Москве. Вместе с медалями военнослужащие получили именное огнестрельное оружие. Глава военного ведомства поблагодарил их за выполнение боевых задач и верность присяге.

Андрей Белоусов отметил, что военнослужащие проявили мужество и отвагу на самых сложных участках фронта.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Звановка в ДНР.

Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава соединения способствуют успешному выполнению боевых задач, а также вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск.

По словам министра обороны, имена воинов, которые отдали жизнь в борьбе за интересы российского государства, всегда будут служить примером любви к своей Родине.

