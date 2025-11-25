Белоусов вручил звезды Героя России участникам СВО

Эфирная новость 34 0

Бойцы проявили мужество и отвагу на самых сложных участках фронта.

Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Савицкий; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил золотые Звезды Героев нашим бойцам, которые отличились на спецоперации.

Церемония награждения прошла в Москве. Вместе с медалями военнослужащие получили именное огнестрельное оружие. Глава военного ведомства поблагодарил их за выполнение боевых задач и верность присяге.

Андрей Белоусов отметил, что военнослужащие проявили мужество и отвагу на самых сложных участках фронта.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Звановка в ДНР.

Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава соединения способствуют успешному выполнению боевых задач, а также вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск.

По словам министра обороны, имена воинов, которые отдали жизнь в борьбе за интересы российского государства, всегда будут служить примером любви к своей Родине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео