Таблетки не нужны: какой рацион поможет закрыть ежедневную норму йода

Даниил Ципелев
Без этого микроэлемента нарушается работа сердца, сосудов, мышц и пищеварительной системы.

Какие продукты богаты йодом

Эндокринолог Наталия Тананакина: уровень йода в организме помогут поддерживать картошка и клюква

Для поддержания уровня йода в организме стоит употреблять в пищу клюкву, рыбу и картофель. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

«Начните день с йодосодержащей клюквы или клубники. Например, добавьте клюкву в овсянку или йогурт, а клубнику — в смузи. Клюква обеспечивает до 350 мкг йода на 100 грамм и богата антиоксидантами, а клубника добавляет около 13 мкг и укрепляет иммунитет. Такой завтрак поможет поддержать работу сердца, улучшить обмен веществ и подарит заряд бодрости на утро», — отметила специалист.

В то же время лучшим решением для обеда Тананакина назвала креветки и белую рыбу. Специалист особо выделила мясо трески, которое в ста граммах содержит сразу 110 мкг йода, а также белок, витамины группы B и полезные минералы. К тому же к основному блюду можно добавить салат. Рыбу же, по словам врача, можно заменить грудкой индейки, которая тоже богата йодом.

Для перекуса, как отметила эндокринолог, можно съесть сухофрукты и орехи.

На ужин эксперт посоветовала готовить блюда с белой фасолью и картофелем, так как эти продукты помогут восполнить недостаток йода. Наилучшим же вариантом Тананакина назвала морскую капусту, так как она является продуктом с самым высоким содержанием йода.

Йод в организме человека воздействует на рост, развитие и обмен веществ. При этом он участвует в синтезе гормона тироксина, вырабатываемого в щитовидной железе, который в свою очередь поддерживает работу сердца и сосудов. Также он влияет на настроение и когнитивные функции. Недостаток йода вызывает такие заболевания щитовидной железы, как базедова болезнь и кретинизм. Кроме того, его дефицит в организме может стать причиной головных болей, усталости и подавленного настроения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем опасно чрезмерное употребление белка.

