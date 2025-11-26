В Туапсе неизвестный выстрелил в лицо девятилетнему ребенку

В Туапсе неизвестный мужчина открыл огонь из пневматического оружия по девятилетнему ребенку. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

В полицию обратилась местная жительница, заявив, что ее сын стал жертвой вооруженного нападения. Инцидент произошел во дворе дома на улице Шаумяна.

По данным МВД, подозреваемый напал на мальчика, когда тот был на детской площадке вместе с другом. Пуля попала ребенку в щеку. Его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия, чтобы установить личность стрелка.

Ранее в Москве трое молодых людей в возрасте 15, 18 и 22 лет напали на 16-летнего подростка и, угрожая пистолетом, вынудили его перевести им цифровые подарочные открытки на сумму около 60 тысяч рублей. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Следственного комитета Москвы.

В ведомстве сообщили, что в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и вымогательстве. В публикации отмечается, что задержание подозреваемых произошло на территории Калужской области.

