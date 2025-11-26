В Туапсе неизвестный выстрелил в лицо девятилетнему ребенку

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 65 0

Мальчик был на детской площадке, когда прогремел выстрел.

В Туапсе неизвестный выстрелил в лицо девятилетнему ребенку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Туапсе неизвестный мужчина открыл огонь из пневматического оружия по девятилетнему ребенку. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

В полицию обратилась местная жительница, заявив, что ее сын стал жертвой вооруженного нападения. Инцидент произошел во дворе дома на улице Шаумяна.

По данным МВД, подозреваемый напал на мальчика, когда тот был на детской площадке вместе с другом. Пуля попала ребенку в щеку. Его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия, чтобы установить личность стрелка.

Ранее в Москве трое молодых людей в возрасте 15, 18 и 22 лет напали на 16-летнего подростка и, угрожая пистолетом, вынудили его перевести им цифровые подарочные открытки на сумму около 60 тысяч рублей. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Следственного комитета Москвы.

В ведомстве сообщили, что в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и вымогательстве. В публикации отмечается, что задержание подозреваемых произошло на территории Калужской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:10
Мать Бенни Бланко забаррикадировалась в ванной во время ограбления ее дома
19:00
Самая сильная женщина в мире оказалась мужчиной
18:55
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
18:50
«Хватит!» — сын Трампа о желании критиков Уиткоффа сорвать план США по Украине
18:49
Девушка симулировала беременность и похоронила куклу вместо ребенка
18:44
Умерова допросили в НАБУ по коррупционному делу Миндича

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Рябков: об уступках РФ по урегулированию конфликта на Украине не может быть речи
Церемония прощания с Валентиной Шарыкиной прошла в Москве
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео