Российские спортивные гимнасты-юниоры вернулись с ЧМ с тремя золотыми медалями

Фото, видео: 5-tv.ru

В Шереметьево встретили триумфаторов юниорского чемпионата мира по спортивной гимнастике. На их счету три медали высшей пробы.

Турнир проходил на Филиппинах. Милана Каюмова стала лучшей в упражнениях на брусьях. Арсений Духно победил в личном многоборье и опорном прыжке.

«Я ехал туда, не зная, что меня ждет. Я только мог предполагать. Оказалось, все очень круто, даже выше моих ожиданий. Классная атмосфера, зрители поддерживают, все очень круто было», — рассказал победитель юниорского ЧМ-2025 по спортивной гимнастике Арсений Духно.

Благодаря этим победам Россия вышла на третье место в неофициальном медальном зачете. Вперед пропустили только команды Китая и Японии.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские шахматистки вернулись в Москву после триумфальной победы на чемпионате мира. Чемпионат мира по шахматам в этом году проходил в испанском городе Линарес.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

