Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира

Эфирная новость 25 0

В финале им удалось обойти команду из Азербайджана.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские шахматистки с триумфом вернулись с ЧМ из Испании

Российские шахматистки вернулись в Москву после триумфальной победы на чемпионате мира. Женскую сборную торжественно встретили в аэропорту Внуково.

«Мы так долго этого ждали, что сомнений никаких не было. Это был достаточно интенсивный турнир. Поэтому в целом, до последней партии мы были, скажем так, максимально собраны. Поэтому в последнем вот туре выиграла Лея Гарифуллина. И мы уже тогда поняли, что все — выиграли. Да, выдохнули. Обрадовались», — поделилась победительница чемпионата мира по шахматам Александра Горячкина.

Чемпионат мира по шахматам в этом году проходил в испанском городе Линарес. В финале наши шахматистки обыграли сборную Азербайджана. Женская сборная России стала трехкратным победителем командного чемпионата мира. Ранее она побеждала в 2017 и 2021 годах.

Командный чемпионат мира проводится один раз в два года, и на нынешнем турнире российские шахматистки выходили на партии в нейтральном статусе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Фестиваль «Московские сезоны в Пекине» отметили национальной премией Китая
23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео