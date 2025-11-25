Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира

Российские шахматистки с триумфом вернулись с ЧМ из Испании

Российские шахматистки вернулись в Москву после триумфальной победы на чемпионате мира. Женскую сборную торжественно встретили в аэропорту Внуково.

«Мы так долго этого ждали, что сомнений никаких не было. Это был достаточно интенсивный турнир. Поэтому в целом, до последней партии мы были, скажем так, максимально собраны. Поэтому в последнем вот туре выиграла Лея Гарифуллина. И мы уже тогда поняли, что все — выиграли. Да, выдохнули. Обрадовались», — поделилась победительница чемпионата мира по шахматам Александра Горячкина.

Чемпионат мира по шахматам в этом году проходил в испанском городе Линарес. В финале наши шахматистки обыграли сборную Азербайджана. Женская сборная России стала трехкратным победителем командного чемпионата мира. Ранее она побеждала в 2017 и 2021 годах.

Командный чемпионат мира проводится один раз в два года, и на нынешнем турнире российские шахматистки выходили на партии в нейтральном статусе.

