«Беспринципно и беспардонно»: Илья Гуров о сбежавших танцорах Татьяны Булановой

Илья Гуров: сбежавшие танцоры Татьяны Булановой поступили беспринципно

Сбежавшие танцоры заслуженной артистки России Татьяны Булановой поступили по отношению к ней беспринципно. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил певец Илья Гуров на премьере фильма «Туда и обратно».

«Это беспринципно, беспардонно, не по-человечески, непрофессионально. То есть люди не прошли проверку медными трубами», — отметил исполнитель.

Он подчеркнул, что, чтобы не происходило в коллективе, выносить скандал в публичное пространство не красиво. Тем более что известность им принесло именно сотрудничество с Булановой.

К тому же музыкант считает свою коллегу замечательным человеком, не достойным тех негативных слов, которые про нее наговорили танцоры.

«Татьяна один из не многих артистов, который не дерет цены на концерты, который сохраняет коллектив на протяжение десятилетий, который любит своих поклонников, который фотографируется, дает автографы после концертов. Она настолько настоящая, родная и душевная, что про этого человека говорить как-то плохо — себя не уважать», — подчеркнул Гуров.

Он также добавил, что «свято место пусто не бывает» и напомнил, что Буланова уже нашла других танцоров. А вот члены ее бывшего коллектива еще пожалеют о своих поступках. Так как сейчас они на хайпе, но это быстро пройдет, и они запросятся обратно к Татьяне. Причем певец не исключает того, что она их по доброте душевной примет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшие «ленивые» танцоры Булановой нашли новую работу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.