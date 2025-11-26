Ушаков: в Абу-Даби мирный план США по Украине не обсуждался

Россия не обсуждала американский мирный план по Украине на встрече в Абу-Даби. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом федерального телеканала Павлом Зарубиным.

По словам Ушакова, разговор с участием нового спецпредставителя США по Украине, министра сухопутных войск Дэниела Дрисколла, проходил без затрагивания данного документа.

При этом помощник президента добавил, что представители спецслужб России и Украины регулярно встречаются в ОАЭ, где решают в том числе вопросы обмена пленными. Помимо этого, РФ не получала официально мирный план США по Украине, однако неофициальная «бумага есть» в распоряжении властей страны.

В свою очередь Россия, как отметил Ушаков, позитивно оценивает некоторые моменты плана, однако ряд положений документа требует серьезного анализа.

За день до этого телеканал CBS News передавал, что министр сухопутных войск Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл встретился с представителем РФ в Абу-Даби. По информации СМИ, первая встреча прошла 24 ноября. Она длилась несколько часов. Другие участники встречи не назывались.

Также Дрисколл был главой американской делегации в Киеве 20 ноября. Он передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому детали мирного плана по урегулированию. При этом министр сухопутных войск США присутствовал и на переговорах в Женеве при обсуждении пунктов данного документа между Незалежной и Соединенными Штатами.

Ранее, писал 5-tv.ru, представители России и США провели переговоры в Абу-Даби якобы по поводу мирного плана.

