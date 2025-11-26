Учит организм защищаться: какие мифы о прививках являются заблуждениями

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Не стоит рисковать здоровьем и надеяться на то, что получится укрепить иммунитет, переболев, и не заработать осложнений.

Опасны ли прививки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Педиатр Сайфулина: прививки не могут вызвать аутизм

Прививки не вызывают аутизм. Об этом изданию Lenta.ru сообщила врач-педиатр Марьям Сайфулина.

По словам эксперта, многие мифы о прививках не имеют под собой оснований и являются не более, чем заблуждениями. К таковым относится и слух о том, что вакцинация способна вызвать аутизм.

«Многочисленные исследования не нашли никакой связи между вакцинацией и аутизмом. Уровень диагностики аутизма вырос не из-за прививок, а потому, что врачи стали лучше распознавать расстройства развития», — пояснила эксперт.

Медик уточнила, что прививки также не могут «перегрузить» иммунитет. Это сделать просто невозможно. Природа придумала эту систему для того, чтобы распознавать и обезвреживать то, что может навредить организму. Прививка же становится для нашего тела лишь безопасной тренировкой, которая учит иммунитет защищаться от болезней.

Сайфулина развеяла еще один опасный миф о прививках. Эффективнее якобы переболеть, чем вакцинироваться. Врач подтвердила, что после перенесенной болезни организм часто становится сильнее. Однако это может привести к негативным последствиям. Нередко серьезные недуги наносят непоправимый вред здоровью. Например, до изобретения вакцины от кори у перенесших эту болезнь наблюдались такие осложнения, как пневмония, энцефалит и нарушения слуха. А каждый тысячный ребенок умирал. Массовое же прививание стало спасением для тысяч жизней.

