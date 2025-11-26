Путин высоко оценил встречу с киргизским лидером Жапаровым в Бишкеке

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Встречу российский глава назвал результативной и конструктивной.

Заявление о переходе отношений РФ и Киргизии на новый уровень партнерства — значимый итог госвизита. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами после окончания переговоров с киргизским лидером Садыром Жапаровым.

При этом дипломатическую встречу российский глава назвал результативной и конструктивной.

«Сегодняшние переговоры были весьма результативными, прошли в целом в конструктивном ключе. Все это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских связей», — отметил Путин.

Он добавил, что вместе с Жапаровым подробно обсудили все вопросы двухсторонней повестки, а также обменялись мнениями по важным региональным темам.

«Значимым итогом визита стало и совместное заявление о переходе российско-киргизских отношений на новый, еще более продвинутый уровень углубленного стратегического партнерства и союзничества», — заявил президент РФ.

По его словам, между странами был заключен ряд межправительственных и межведомственных соглашений, целью которых является расширение конкретного взаимодействия.

«Приоритетное внимание на переговорах было уделено тематике дальнейшего развития экономической кооперации. По итогам прошлого года товарооборот обновил рекорд и превысил четыре миллиарда долларов. И в этом году рост взаимных товарных потоков продолжается хорошими темпами, где-то около 17%. Это хороший результат», — заключил Путин.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин и Жапаров подписали совместное заявление по итогам переговоров в Бишкеке.

