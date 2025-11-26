Прощай, табак: как бросить курить и не сорваться

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 83 0

Чтобы отказаться от сигарет, нужно следовать четкому плану.

Как бросить курить навсегда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Чтобы бросить курить, нужно составить четкий план и изменить привычки

Бросить курить — сложная задача, ведь тот, кто пытается преодолеть пагубную привычку, неизбежно сталкивается с синдромом отмены. Хотя тяжелая фаза абстинентного периода длится лишь первые пару недель, пережить их и не сорваться удается далеко не всем. Большин­ство зависимых от сигарет не справляются с психологической зависимостью. О том, как все-таки не сдаться и порвать с никотином раз и навсегда, рассказал aif.ru психиатр и нарколог Антон Линник.

Первым делом стоит выработать четкий план. Отметить конкретный день в пределах ближайших двух-четырех недель, с которого вы перестанете курить. При подготовке следует постепенно убирать из интерьера зажигалки и пепельницы. А также спланировать, как вы будете преодолевать тягу к сигаретам в самые трудные моменты. Очень важным здесь является конкретная мотивация: почему вы хотите бросить?

Есть много достойных причин отказаться от табака — забота о здоровье, своем имидже, вред, который сигареты приносят близким курильщика, вынужденным дышать табачным дымом. Выпишите свои приоритеты на бумажку и носите с собой, читая в моменты острого желания покурить.

Заменить привычный ритуал курения можно жвачкой или леденцами без сахара, или полезными перекусами. Еще один действенный способ — дыхательные упражнения или разминка. Можно также поменять другие привычки — ездить новыми маршрутами и посещать другие магазины. От компаний, где все курят, лучше временно дистанцироваться. Кроме того, очень помогает отслеживание прогресса — ведите дневник и не стесняйтесь хвалить себя за успехи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой рацион поможет закрыть ежедневную норму йода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

