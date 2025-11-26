Слухи о пластике Меган Маркл усилились: хирург указал на операции герцогини

Radar Online: хирург указал на пластические операции Меган Маркл

Слухи о пластических операциях герцогини Сассекской Меган Маркл вновь набирают силу после ее появления на обложке нового номера Harper’s Bazaar. По мнению ведущего пластического хирурга из Беверли-Хиллз, область глаз герцогини выглядит иначе, чем несколько лет назад, что может свидетельствовать о проведенной блефаропластике. Об этом сообщает Radar Online.

Доктор Раффи Овсепян сравнил фотографии звезды разных лет — от 2019 и 2022 годов до свежих снимков 2025 года — и отметил поразительные изменения в форме верхних век. По его словам, нависшие веки больше не видны, а складка стала более выраженной, высокой и чистой.

«Область верхних век выглядит подтянутой, очерченной и открытой по сравнению с еT снимками 2022 года. Это соответствует результату, который обычно наблюдается после верхней блефаропластики или хирургического омоложения век и бровей», — заявил врач.

Он также отметил более упругую кожу между складкой и бровью и меньшую отечность тканей. Специалист добавил, что изменения коснулись и средней части лица — сглажены переходы под глазами, улучшена поддержка бровей, что в совокупности делает внешний вид более свежим.

По словам Овсепяна, разница может быть заметнее и из-за того, что Меган практически не использовала косметику на фотосессии для журнала. Ранее она часто появлялась с накладными ресницами, от которых отказалась в последние годы.

Однако Меган слухи не комментирует. Герцогиня Сассекская никогда прямо не подтверждала наличие пластических операций. В интервью Porter в 2015 году она говорила: «Честно говоря, я не обращаю на это особого внимания».

Маркл также отказалась от яркого макияжа во время недавнего появления в подкасте, где делилась личными историями о детях — шестилетнем Арчи и четырехлетней Лилибет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.