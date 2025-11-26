The Guardian: Маркл продолжает требовать, чтобы ее называли герцогиней

Меган Маркл уже давно живет в американском штате Калифорния, вдалеке от дворцов и королевских обязанностей, но к титулу герцогини Сассекской она, похоже, привязана крепче, чем когда-либо. И в США — стране, где монархии нет по определению — она не собирается позволять кому-либо забыть об этом статусе. Об этом сообщает The Guardian.

История получила новое развитие после материала в Harper’s Bazaar. Автор описывает, как заходит в роскошные апартаменты знакомой Меган в Нью-Йорке, где интервью должно было пройти в приватной обстановке. В квартире только несколько человек, но управляющая все равно объявляет: «Меган, герцогиня Сассекская».

Этот момент вызвал шквал обсуждений. Зачем настаивать на титуле, полученном от институции, которую Меган неоднократно критиковала, и от которой публично дистанцировалась?

Когда в 2023 году Андерсон Купер спросил принца Гарри, почему супруги до сих пор не отказались от титулов, тот лишь пожал плечами: «Какая разница?»

Но для большинства наблюдателей разница очевидна: если ты постоянно подчеркиваешь, что не хочешь быть частью монархии, почему же так упорно напоминаешь всем, что ты — ее представитель?

Титулы — да, обязанности — нет

Эта двойственность давно раздражает критиков пары. Гарри и Меган регулярно выступают с громкими заявлениями, выпускают документальные проекты, получают награды — но при этом не выполняют большую часть обязанностей, с которыми титул герцога и герцогини Сассекских изначально был связан.

Например, в Нью-Йорке супруги приехали не просто так — они получали премию «Гуманисты года» от организации, занимающейся психическим здоровьем. И хотя их усилия в этой сфере важны, многим показалось странным вручать столь громкий титул людям, которые ведут привилегированную публичную жизнь, в то время как реальные гуманитарные работники по всему миру рискуют жизнью ежедневно.

Диссонанс, который не исчезает

Большинство согласны: Меган действительно пережила болезненный и нечестный опыт в королевской семье и британских СМИ. Это можно признать, не умаляя ее достоинств.

«Но можно признать и другое: Меган и Гарри продолжают пользоваться всеми преимуществами аристократического статуса, от которого формально ушли», — подчеркивается в публикации.

И именно этот диссонанс — сочетание громких титулов, дорогих церемоний, премий и бесконечных интервью — вызывает вопросы.

Хотеть писать «свою собственную главу» и одновременно требовать, чтобы управляющая в пустой квартире объявляла вас как «герцогиню» — довольно сильное противоречие. И пока Меган предпочитает не комментировать, почему не готова отказаться от статуса, дискуссии вокруг этого вряд ли утихнут.

