Баланс важен: почему дефицит и избыток витамина D одинаково опасны

Врач Алексенцева: прием витамина D должен быть строго контролируемым

Низкий или чрезмерный уровень витамина D может негативно влиять на здоровье, поэтому контроль и правильный подбор дозы крайне важны. Об этом URA.RU рассказала врач Елена Алексенцева.

С приходом осени и зимы россияне особенно подвержены дефициту этого витамина, который на 80–90% синтезируется под воздействием солнечного света. Недостаток вещества проявляется снижением иммунитета, упадком сил, ухудшением концентрации и общего самочувствия.

По данным исследования компании в Сибирском федеральном округе, нормальный уровень витамина D обнаружен лишь у 49,8% участников. У 3,6% фиксируется выраженный дефицит, у 18% — дефицит, а у 28,5% — недостаточный уровень. За последние два года количество проведенных тестов выросло почти на 29%, что говорит о растущей заинтересованности населения в контроле за здоровьем.

При этом врачи обращают внимание и на опасность избытка витамина D. В 2022 году гипервитаминоз встречался у 0,03% пациентов, к 2024 году показатель достиг 0,12%. Основная причина — неконтролируемый прием биологически активных добавок с высоким содержанием витамина D.

Чрезмерный уровень вещества может приводить к серьезным последствиям: от кальцификации сосудов и тканей до формирования атеросклеротических бляшек, нарушений работы сердца и почек, гиперкальциемии с симптомами тошноты, головокружения, слабости, а также риска мочекаменной болезни.

Алексенцева подчеркнула, что безопасное использование витамина D возможно только при контроле уровня вещества и соблюдении индивидуальной схемы приема.

«Избыточный витамин D начинает накапливаться в тканях, вызывая постепенное развитие симптомов интоксикации и ухудшение общего самочувствия пациента. Поэтому необходимо строго соблюдать режим приема и дозировку препаратов витамина D, который подберет врач, исходя из каждого конкретного случая», — заключила специалист.

